Saksihan sa Pechanga ang Pagtatanghal ng DIVAS live sa Pebrero 18

Itinatampok ang apat na sikat sa larangan ng musika— Kyla, Angela, KZ, at Yeng na tinaguriang DIVAS Live in Manila— sa isang kakaibang pagtatanghal na masasaksihan live sa Pechanga Resort & Casino sa Pebrero 18 alas-7:30 ng gabi.

Ang Pechanga Resort & Casino sa Temecula, California ay kilala sa pagtangkilik ng magagaling at mahuhusay na mga Pilipinong artista at mang-aawit kagaya ng international singer na sina Martin Nievera, Gary Valenciano, Mega Star na si Sharon Cuneta, Lani Misalucha, ang singer/aktres at Tony Award winner Lea Salonga, pupolar na komedyante at aktor, Vice Ganda, winner ng ‘Star Power Search 2011′ Angeline Quintos, international actress at top endorser Anne Curtis, at Pop Star Princess Sarah Geronimo– na bigay todong umaaliw sa kagalakan ng mga manonood.

Bukod sa maayos na mga kainan, pahingahan at kasayahan, nais ng Pechanga Resort & Casino na mag-alay ng natatanging kaganapan lalo na sa Pilipinong mga patron. Kung kaya’t ang ‘DIVAS Live in Manila’, na kilala at tagumpay sa larangan ng pag kanta at entertainment ay mag-aaliw sa mga Pilipinong patron at taga subaybay ng naturang casino.

Ang Filipina DIVAS na patok na nagtangghal Live sa Manila ay mapapanood sa buwan ng mga puso sa Pebrero 18 alas-7:30 ng gabi sa isang masayang pagsasama ng apat na sikat na mang-aawit— Kyla, Angeline Quinto, KZ, at Yeng Constantino. hatid sa inyo ng premyadong Pechanga Resort & Casino.

Si Kyla ay minsang binansagang Princess ng R&B na kalaunan ay tinanghal na Queen sa taglay na kasikatan at patok na mga awitin gaya ng “On the Wings of Love” at “Til I Met You.” Si Kyla, na 16-taon ang seniority sa tatlo, ay dati ng nanalo sa MTV Video Music Awards noong 2001 at malimit na hilingang umawit ng mga dayuhang bisita sa Manila upang magtanghal.

Ang ‘Queen of Theme Song’ na si Angeline, na ihinalintulad kay Regine Velasquez ng mga millenials sa ganda ng boses at isa rin sa bumubuo ng Divas. Aaliwin kayo ni Angeline sa kanyang solo na tiyak na kagigiliwan at pag-uusapan.

Sa isang banda, si KZ ay isang overnight sensation matapos magtamo ng grand championship sa X-Factor Philippines kung saan lahat ng indikasyon ay nagtuturo ng makulay na mga susunod na taon. Ang interpretasyon ni KZ sa ‘Mahal Ko O Mahal Ako’ ang nagbigay daan sa brand ng ‘Himig Handog’ na ipinagmamalaking pag-uusapan. Ikinukumpara ang istilo ng pag await ni KZ sa international singer na si Pink.

Pagdating sa pagtatanghal, ala- Taylor Swift o Madonna at Lady Gaga naman ang dating ni Yeng ayon sa mga tagamasid. Si Yeng ay bumulusok paitaas mula sa pagiging Pop Rock Princess sa Pinoy Dream Academy bago tanghaling Superstar. Karaniwan, ang mga awitin ni Yeng ay madalas ipalabas sa PETA-staged musical. Nagpasikat sa kanya ang “Jeepney Love Story” ng siya’y nasasa ilalim pa ng Pinoy Dream Academy na “Hawak Kamay” at ang awiting sinulat niya para sa kabiyak na si Yan Asuncion na may titulong “Ikaw.”

Ang apat na Divas ay nasa ilalim ng pamamahala ng Cornerstone Entertainment na nagbigay daan sa isang kosyepto ng pagtatanghal di lamang lokal kungdi international sapagkat sila anya ay ‘world class’ at dapat lamang maibilang na international stars mula sa Manila.

Abangan ang pagtatanghal ng Divas, Live in Manila sa Pebrero 18, 7:30 ng gabi ihinahatid ng ipinagmamalaki sa Temecula, California—- Pechanga Resort & Casino. Bumili na ng tikets (mula $118, $98, $88 hanggang $78) sa Pechanga Box Office 877-711-2946 o online sa www.Pechanga.com.

Ang mga pagtatanghal sa Pechanga Theater ay nagdudulot ng komportable at natatanging karanasan sa konsierto. May 1,200 na mag upuan sa teatro, habang bawat isang pagtatanghal ay naghahandog ng mga makabago at naayong tugtuging akma sa pandinig. Sa paglilibang sa mga paboritong artista sa Pechanga kumpara sa ibang lugar ay walang hirap na pagpapatunay lamang kabilang din ang libreng valet at sariling parking sa mga bisita, libreng casino/resort shuttles, gourmet at kaswal na kainang pagpipilian sa lugar, at komportableng mga upuan at malapitang tanaw habang nakaupo sa teatro.

