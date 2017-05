Sa Muling Pagtatambal: Martin Nievera at Lani Misalucha sa Natatanging Konsiyerto— ‘Masquerade’ sa Mayo 13 sa Pechanga Casino

Sa kahilingan ng nakararami, muling magtatanghal sa isang konsiyerto ang mga batikang Pilipinong mang-awit na sina Martin Nievera at Lani Misalucha sa Pechanga Resort & Casino Temecula, California, sa Mayo 13 sa ganap na 8p.m. Ito’y matapos ang matagumpay na pagtatanghal noong nakaraang Setyembre 2016.

Bilang ‘Hari ng Ballad’, si Nievera ay nagkamit ng ‘ Box Office Entertainment Awards’ para sa Best Male Concert performer of the Year noon Abril 17, 2016, mula sa GMMSF, Inc.Sa loob ng 33 taon, inaaliw ni Nievera ang kanyang mga tagasunod hindi lamang ng mga awiting halaw mula sa Original Pinoy Music (OPM), kungdi’y di mabilang na mga awiting isinalin nito mula sa mga pamoso’t kilalang mang-aawit sa buong mundo. Nito lamang Agosto, si Nievera ay naglabas ng bago album— “The best of Martin Nievera—- Kahapon…Ngayon” mula sa pagtaguyod ng Polyeast recording. Isang Pilipinong mang-aawit, manunulat-awit, at aktor, si Nievera ay tumanggap ng 18 platinum, limang dobleng platinum, tatlong tripleng platinum at isang quadriple platinum na mga albums sa kabuuan ng kanyang career.

Back-to-back, kasama ni Nievera ang “ Asia’s Nightingale,” Lani Misalucha, ang unang Asiano na bumandera sa main showroom ng Las Vegas strip na nagtatanghal kasama ang Hawaii’s Society of Seven sa Jubilee Theater ng Bally’s. Si Misalucha ay nagtataglay ng napakaraming talento, kung saan ang hanay ng mga awitin nito’y mula sa pop, rock, jazz, soul rhythm at blues at operatic areas.

Sa mas pinabuti at pinag-ibayong konsiyerto, si Nievera at Misalucha ay magbibigay sa inyo ng isang patok na pagtatanghal na inaasahang magdudulot ng saya’t galak sa mga patrons at bisita ng pamosong Pechanga Resort & Casino sa Temecula, California. Ang espesyal na pagtatanghal ay kapwa kabilang sa kanilang US, Canada Concert Tour 2017. Ang Tickets ay mabibili na sa Miyerkules-Linggo mula tanghali hanggang alas-8p.m. mula $125, $100, $78 at $58 at maaaring mabili rin sa Pechanga Box Office, 877-711-2WIN (2946) o online sa www.Pechanga.com o sa Starmediaentertainment.com

Ang mga pagtatanghal sa Pechanga Theater ay nagdudulot ng komportable at natatanging karanasan sa konsierto. May 1,200 na mag upuan sa teatro, habang bawat isang pagtatanghal ay naghahandog ng mga makabago at naayong tugtuging akma sa pandinig. Sa paglilibang sa mga paboritong artista sa Pechanga kumpara sa ibang lugar ay walang hirap na pagpapatunay lamang kabilang din ang libreng valet at sariling parking sa mga bisita, libreng casino/resort shuttles, gourmet at kaswal na kainang pagpipilian sa lugar, at komportableng mga upuan at malapitang tanaw habang nakaupo sa teatro.

Patungkol sa Pechanga Resort & Casino

Inaalok ng Pechanga Resort & Casino ang isa sa mga pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa United States. Ibinotong numero unong casino ng mga mambababasa ng USA Today at hinirang na “Four Diamond property” ng AAA mula pa noong 2002, ang Pechanga Resort & Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na paraan para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon. Naghahandog ng mahigit sa 3,400 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 517 mga kwarto sa hotel, kainan, spa at championship golf sa Journey sa Pechanga, ang Pechanga Resort & Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad. Ang Pechanga Resort & Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag ng toll-free sa 1-877-711-2946 o pumunta sa www.Pechanga.com.